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Архив - Луганская область

Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода»

15.12.2018 14:45
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Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода»

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Борода».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, на временно оккупированной территории Луганской области 12 декабря 2018 года ликвидирован боевик «ЛНР» Булгаков Павел Александрович с позывным «Борода».

О Булгакове известно, что он родился 19 марта 1960 года в Луганске. Однако, на временно оккупированные территории прибыл из Калуги (РФ), где проживал в последнее время. Это отмечено на его странице в соцсети.



Теги: Донбасс, ликвидация, оккупация, ЛНР, боевики, потери, соцсети
 
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