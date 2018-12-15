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«ЛНР» приговорила предпринимателя к 13 годам тюрьмы. Полтора года его удерживали в плену
Группировка «ЛНР» приговорила предпринимателя из Сорокино (бывш. Краснодон) 31-летнего Романа Сагайдака к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Сагайдак удерживается в плену «МГБ ЛНР» с 30 июня 2017 года.
Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека, передают novosti.dn.ua.
«Приговор» Сагайдаку вынесли в конце ноября. Его сестра Анна Сластникова ранее сообщала, что Сагайдака осудили за то, что он якобы «украл фотоаппарат у своего бывшего партнера и угрожал ему и его товарищу».
Во время «обыска» все ценное имущество уже было «конфисковано» в пользу «ЛНР».
«Конфисковывать уже практически ничего. Поскольку за полтора года» отжали «все, пока Ромку мучают в подвале. Родители отдали минимум 20 000 долларов», — говорит Янина Смелянская, участница Харьковской правозащитной группы и одноклассница Романа Сагайдака.
Накануне вынесения «приговора» боевики похитили отца предпринимателя — Александра Сагайдака. Его вывезли с мешком на голове и отпустили почти 2 месяца спустя с подпиской о невыезде.
Романа Сагайдака похитили 30 июня 2017 года в Луганске, когда он направлялся к своему автомобилю. По словам Янины Смелянской, к Сагайдаку применялись пытки. Спустя месяц после похищения матери Сагайдака разрешили с ним увидеться — у пленника были сломаны ребра и пальцы.
Роман Сагайдак есть в списках на обмен пленными в Антитеррористическом центре СБУ, однако добиться его освобождения пока не удается.
Теги: Донбасс, тюрьма, конфискация, приговор, СБУ, плен, обыск, ЛНР
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