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Архив - Луганская область

На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-4

15.12.2018 12:45
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На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-4

В Луганской области подразделения НВФ обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое — 4.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Фейсбуке, передает donpress.com.

Сообщается, что 14 декабря, около 16:00 под интенсивный огонь со стороны незаконных формирований попали жилые дома населенного пункта Золотое-4. Во время обстрела противник применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещенное Минскими договоренностями вооружения, использовав 30 минометных мин калибра 82 мм.

«Из-за прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свои дома. Во время разрушений никто из них не пострадал. Подразделения ГСЧС оказывают помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, Минские договоренности, минометы, Золотое, НВФ, ООС
 
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