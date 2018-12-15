- На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-412:45
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
- На Донбассе погибли трое десантников10:21
- Большие очереди! Ситуация на КПВВ сегодня, 15 декабря08:50
- За добу бойовики 10 разів вгатили по силах ООС, один боєць поранений08:36
- Сразу видно школу «ЛНР»! Бывший «мэр» Лутугино в «ЛНР» осужден в России за взяточничество и воровство08:21
- Ночные бдения: Перед постом «ДНР» в Александровке остались ночевать люди21:15
- «Все воинские части «ДНР» приведены в полную боевую готовность», - Басурин21:00
- В ОРДО озвучили число пропавших без вести20:48
На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-4
В Луганской области подразделения НВФ обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое — 4.
Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на официальной странице в Фейсбуке, передает donpress.com.
Сообщается, что 14 декабря, около 16:00 под интенсивный огонь со стороны незаконных формирований попали жилые дома населенного пункта Золотое-4. Во время обстрела противник применили стрелковое оружие, гранатометы и запрещенное Минскими договоренностями вооружения, использовав 30 минометных мин калибра 82 мм.
«Из-за прямого вмешательства был разрушен четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свои дома. Во время разрушений никто из них не пострадал. Подразделения ГСЧС оказывают помощь гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов», — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, Минские договоренности, минометы, Золотое, НВФ, ООС
- На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-412:45
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
- На Донбассе погибли трое десантников10:21
- Большие очереди! Ситуация на КПВВ сегодня, 15 декабря08:50
- На КПВВ «Новотроицкое» сорвалась попытка очередной провокации боевиков08:44
- За добу бойовики 10 разів вгатили по силах ООС, один боєць поранений08:36
- Сразу видно школу «ЛНР»! Бывший «мэр» Лутугино в «ЛНР» осужден в России за взяточничество и воровство08:21
- Огромный баннер со Сталиным потряс соцсети: "Донецк, откуда они все вылезли?"08:13
- «Весь город слышал!»: дончане испуганы громким взрывом в городе08:05
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- На Донбассе подразделения НВФ из минометов обстреляли дом в Золотом-412:45
- Твои права закончились в 14-м году: Жители ОРДЛО жалуются на поборы и очереди на КПП12:40
- В день Объединительного собора террористы на Донбассе пустили новую "страшилку" об Украине и ВСУ12:02
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- На Донбассе погибли трое десантников10:21
- Мороз и снег, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю10:04
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Объединительный Собор: на украинской границе пошли на радикальные меры09:26
- Новогодняя инструкция для каждого знака Зодиака13:24
- Українські заробітчани втікають до Франції: кому і скільки платять11:01
- Лекарства не помогут: в Украине разбушевалась смертельная инфекция10:39
- СМИ Чехии: на случай реальной войны с Россией властям Украины не нужно уповать на помощь Запада, армия будет разгромлена09:47
- Названа поза для сна, помогающая избавиться от храпа22:14
- Какие игрушки можно вешать на елку к Новому 2019 году, а какие нельзя: приметы20:30
- Чем заняться во Львове в новогодние праздники18:40
- Какому знаку Зодиака вы подчиняетесь18:39
- Медики назвали продукты, провоцирующие бессонницу18:15
- Эти привычки заставляют нас толстеть09:00
- России жители "ДНР" больше не нужны: Москва поразила оккупированный Донбасс неприятным решением
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- В "ДНР" могут начаться бунты против Пушилина: "Донецк, поднимайся, надо прекращать этот беспредел"
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе