Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области

16.12.2018 15:20

Беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ дальнего радиуса действия глушили вечером 13 декабря около Сорокино (ранее – Краснодон) над неподконтрольной территорией Луганской области.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают novosti.dn.ua.

«Вечером 13 декабря, пролетая недалеко от н. п. Сорокино (быв. Краснодон, неподконтрольный правительству, 43 км к юго-востоку от Луганска) и н. п. Ясное (неподконтрольный правительству, 25 км к юго-западу от Луганска), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения», - говорится в сообщении.

По данным СММ, источник помех мог находится в любой точке в радиусе нескольких километров от местоположения беспилотника.