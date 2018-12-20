- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- На трассе в ОРЛО произошло смертельное ДТП10:58
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о нарушениях боевиков "ЛНР" на блокпостах, из-за которых страдают мирные жители.
Гибридные войска РФ и боевики "ЛНР" намеренно создают критические ситуации для мирного населения на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения, передает "Диалог.UA".
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 19 декабря 2018 г., утром в 9:40 на блокпосту оккупантов южнее моста в Станице Луганской было зафиксировано в очереди примерно 1500 человек, которые хотели выехать из "ЛНР", а в противоположном направлении - всего около 30 человек.
Также несколько очевидцев-пенсионеров рассказали наблюдателям ОБСЕ, что "оккупанты намеренно заставили их ждать сначала в течение двух с половиной часов, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников".
В штабе ООС утверждают, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в Станице Луганской в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население.
Теги: Донбасс, мороз, ОБСЕ, ЛНР, боевики, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ООС
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы
- В ОБСЕ рассказали, как люди идут по обледенелому мосту через КПВВ «Станица Луганская»
- Боевикам "ЛНР" запретили ездить на боевой технике в районе Станицы Луганской из-за визита ОБСЕ – разведка
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны
- Журналист сообщил тревожную новость о Станице Луганской
- В ОБСЕ рассказали о ситуации с пересечением линии разграничения в Станице Луганской
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- В ОРДЛО прибыл «гумконвой» из России. Состав груза уточняется12:39
- "Нужно уже готовиться", - в Донецке рассказали о крупной проблеме, которая скоро затронет каждого жителя "ДНР"12:21
- «ДНР» посчитала: около 100 тысяч жителей прифронтовых районов нуждаются в помощи11:59
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ16:02
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса15:39
- Военные силы РФ на границе с Украиной приведены в готовность и способны напасть в любой момент. ВИДЕО15:18
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»15:01
- Пойдет ли Россия на открытую войну в Украине или выберет гибридный конфликт: прогноз экс-замгенсека НАТО14:38
- Сторонники боевиков «ДНР» готовы принести своих детей и внуков в жертву «бойцам»14:22
- Для чего РФ собирается раздавать паспорта украинцам и белорусам – названы причины13:59
- Среди боевиков «ДНР» и наемников из РФ усиливаются панические настроения13:40
- Гибридная армия РФ дико гремела ударами гранатометов в районе 6 населенных пунктов13:18
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных