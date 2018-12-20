Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ

20.12.2018 16:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о нарушениях боевиков "ЛНР" на блокпостах, из-за которых страдают мирные жители.

Гибридные войска РФ и боевики "ЛНР" намеренно создают критические ситуации для мирного населения на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения, передает "Диалог.UA".

Согласно отчету СММ ОБСЕ от 19 декабря 2018 г., утром в 9:40 на блокпосту оккупантов южнее моста в Станице Луганской было зафиксировано в очереди примерно 1500 человек, которые хотели выехать из "ЛНР", а в противоположном направлении - всего около 30 человек.

Также несколько очевидцев-пенсионеров рассказали наблюдателям ОБСЕ, что "оккупанты намеренно заставили их ждать сначала в течение двух с половиной часов, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников".

В штабе ООС утверждают, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в Станице Луганской в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск подвергает опасности мирное население.



Теги: Донбасс, мороз, ОБСЕ, ЛНР, боевики, Станица Луганская, КПВВ, очереди, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх