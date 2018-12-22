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Архив - Луганская область

В рядах боевиков ЛНР выявили педофила-насильника

22.12.2018 16:49
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В рядах боевиков ЛНР выявили педофила-насильника

В рядах оккупационных войск так называемой ЛНР разоблачили боевика-педофила.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем Telegram-канале, передает apostrophe.ua.

"Педофилы в рядах оккупационных войск Луганда. Меня даже не удивило, что весь хлам собрался в одном месте и называют себя "защитники отечества", а сами тем временем воплощают свои извращенные фантазии и мечты", - написал он.

По словам Штефана, такая ситуация уже не первая в рядах боевиков. Офицер разместил также скриншот, где написали, что имя педофила Дмитрий Захаров, он 1991 года рождения, родом из Луганска.

Также в источнике отметили, что парень во время "службы" заманил маленького мальчика в укромное место под предлогом показать автомат. Однако извращенец вместо этого совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера. Позже местные правоохранители задержали маньяка.



Теги: Донбасс, Луганск, педофилия, маньяк, задержание, ЛНР, боевики, ВСУ
 
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