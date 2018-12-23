Мужчина из Краснодона умер на пути к КПВВ «Станица Луганская»

23.12.2018 12:12

Жители временно оккупированных территорий Луганской области не просто выстаивают многочасовые очереди на пути к КПВВ «Станица Луганская», но и умирают в очередях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

При выезде или выходе с временно оккупированных территорий Луганской области на территорию, подконтрольную правительству Украины, люди не просто выстаивают многочасовые очереди. Людям приходится проделать длинный путь с переходом через аварийный мост. Однако, такой путь оказывается не всем под силу. Людям не только становится плохо в очереди, они даже умирают.

Так, на подходе к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1944 года рождения, направлявшийся из временно оккупированного Краснодона по пенсионным делам.

Вот что об этом сообщают луганчане:

«Вчера на подходе к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Пенсионер 1944 г.р. скончался у памятника князю Игорю. Дедушка ехал с Краснодона по пенсионным делам.

Наши пенсионеры в этой очереди должны что ли все передохнуть??? Стоят в этих очередях, чтобы выжить в ЛНР, но в таком возрасте это зачастую игра со смертью. Слишком велики стрессовые нагрузки».