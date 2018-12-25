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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения

25.12.2018 17:11
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Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения РСЗО, гаубиц и САУ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «22 декабря: 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска). За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также 22 декабря: по-прежнему отсутствуют 14 самоходных гаубиц (2С1), 10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 «Лягушка», 122 мм, и одна 2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 4 РСЗО».



Теги: Донбасс, хранение, ОБСЕ, вооружение, ЛНР, боевики, РСЗО "Град", САУ, гаубицы
 
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