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Любитель "георгиевских лент", предатель Акимов из Луганска ликвидирован на Донбассе: "ЛНРовцы" в трауре
На Донбассе 5 декабря умер боевик террористической "ЛНР" из оккупированного Луганска Виталий Акимов. О гибели еще одного предателя рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
49-летний террорист "ЛНР" Виталий Акимов простился с жизнью еще 5 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. О его смерти в соцсетях написала жена. Подробностей гибели пока нет. Не исключено, что террорист был ликвидирован войсками Украины: Акимов принимал активное участие в войне против своей страны.
Предатель Акимов обнаружился и в "черном списке" украинского "Миротворца". Волонтеры нашли в его соцсетях много компрометирующих материалов, говорящих о том, что боевик был ярым поклонником "русского мира". Он почти боготворил запрещенный символ агрессии РФ - "георгиевскую ленту" и любил "поливать грязью" свою страну.
Теги: Донбасс, Луганск, ликвидация, ЛНР, предатель, георгиевская лента
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