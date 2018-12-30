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На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами
В Луганской области, как и большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), переселенцы, живущие с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, имеют лишь самое необходимое. Но к этому добавились еще и проблемы, связанные с их ВИЧ-позитивным статусом, гепатитом и туберкулезом. Таковы результаты опроса, проведенного Общественной организацией «Общественная служба правовой помощи».
Так, людям отказывают в размещении и аренде жилья, не берут на работу, их детей не принимают в образовательные учреждения. Проблемы возникают даже с получением медицинской помощи. «Лекарственные средства, закупленные на средства госбюджета, поставляемые в Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Кременской и Новоайдарский районы не выполняют свои полные функции. На сегодня организационно-методическую функцию Луганского областного центра выполняет вновь созданный областной центр, расположенный в Северодонецке», – говорится в отчете.
Что касается выводов экспертов по результатам опроса, то:
- нормативно-правовая база не в полной мере регулирует права и свободы ВПЛ, имеющих ВИЧ-позитивный статус, гепатит и туберкулез;
- согласно законодательных документов, всю ответственность за обеспечение социальной, медицинской, материальной помощи возложена на местные органы самоуправления. Местные бюджеты не получают специальных средств, хотя испытывают дополнительную нагрузку из-за того, что вынуждены принимать значительное количество ВПЛ;
- в качестве переселенцев, ВПЛ с ВИЧ-позитивным статусом, гепатитом и туберкулезом испытывают проблемы материального, социального, финансового характера и сталкиваются с предвзятым отношением к ним местных жителей;
- ВПЛ, живущие с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом не получают надлежащего медицинского лечения из-за нехватки средств в местных бюджетах, что ставит их жизнь под угрозу.
Опрос «Правовые и социальные нужды и проблемы ВПЛ с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Кременском и Новоайдарском районах» эксперты ОО «Общественная служба правовой помощи» провели в ноябре-декабре 2018 года. В опросе участвовали 200 респондентов из числа ВПЛ с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом и социальные работники в этих городах.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: туберкулез, ВИЧ, гепатит, Луганская область, переселенцы
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