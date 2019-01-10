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А по новостям трассы почищены: В соцсетях рассказали о дороге из Луганска в Ровеньки
На неподконтрольной украинским властям части Луганской области дорога из Луганска в Ровеньки заметена снегом. Многие люди не смогли попасть домой, на работу, на учебу, при этом предупреждений на местных ресурсах об ограничении движения не было, людям сообщали, что дороги чистятся. Не было информации о состоянии дорог и у сотрудников автовокзалов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, люди описывают ситуацию 8 января:
Владимир: «Сегодняшняя поездка в Ровеньки – это просто был п***ец… А по новостям дороги почищены и все отлично»;
Яна: «Ехала вчера вечером из Антрацита в Луганск, автобус на 20 минут застрял в поле. А, и ехали 3 часа вместо 2-х»;
Диана: «Да быть такого не может в молодой и процветающей, вон читаю в другой группе, по мнению некоторых, вы должны ходить, возможно, бежать перед авто или маршруткой с лопатой и весь снег на своем пути убирать. Иначе вы нытик»;
Евгений: «Это точно, сам приехал сегодня с Луганска… ср*** полная».
Житель неподконтрольной Луганщины Сергей рассказывает о своей дороге из города Ровеньки в Луганск. «Необходимо было выехать из г. Ровеньки в Луганск. Приехали на автовокзал в 11 часов. Жуть, что творится. Людей куча, касса закрыта. Автобусов нет с самого утра. Никакой вообще информации. Только лишь от таксистов было слышно – трасса перекрыта, замело. Машины стали. Многим на работу/учебу и т.д., и что интересно, что никто ничего не знает и не информирует. Номера автовокзала не отвечали. Люди ждали непонятно чего около 3-4 часов. Только вечером в одной из групп Луганска появилась информация, что трасса, оказывается, закрыта. Почему по телеку нам рассказывают, что тысячи единиц техники отправились чистить и что нет закрытых трасс? Все под контролем, говорите? А где ж новости, что десятки людей не смогли выехать из городов и поселков по направлению Ровеньки – Луганск?», – пишет Сергей.
Люди возмущены тем, что местные ресурсы показывают, что ситуация с расчисткой дорог под контролем, в то время как очевидцы сообщают иное:
Андрей: «А что же вы хотели от новостей ЛНР? Правду? Кто же будет пилить ветку, на которой сидит»;
Кристина: «Может просто кому-то хватит уже оправдания искать. Когда по новостям передают, что все прекрасно, а на деле все – как всегда. Автовокзал как в Луганске, так и в Ровеньках не соизволили ответить на звонки и объяснить ситуацию… Может мне пойти расчищать дорогу, что уж там… Автобус на 6 утра проехал на Луганск, и МЧС уже после могло передать на автовокзал инфу, что дорогу замело. А мы это узнали только по слухам от посторонних людей, когда приехали на свой рейс на 11 часов»;
Сергей: «И все 40 человек, которые стояли на автовокзале, тоже, наверное, разучились головой думать»;
Катерина: «Где дороги чищенные?? На работу вместо 45 мин. ехала полтора часа»;
Тамара: «По новостям согласна, объективности никакой, такое чувство, что они на Марсе».
При этом некоторые люди отнеслись к ситуации с юмором. «На просьбу ГАИ не выезжать на дороги отреагировали только коммунальные службы», – пишет Денис.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Луганск, Ровеньки, снег, трасса, ЛНР
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