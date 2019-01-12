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Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела на Донбассе
12.01.2019 17:57
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ потеряла беспилотник в результате обстрела в районе населенного пункта Попасная.
Об этом сообщается в отчете организации, передают novosti.dn.ua.
«Команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) с целью наблюдения за снегоуборочными работами на автодороге T-0504, когда наблюдатели услышали 6 очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5–2 км к востоку от своего местонахождения», - говорится в отчете.
По оценке наблюдателей, огонь велся по беспилотнику. Отмечается, что аппарат потерял высоту, а патруль миссии управление над ним. Наблюдателям не удалось его вернуть.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, обстрел, потеря, ОБСЕ, беспилотник, Попасная
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