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Члены ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО 60 вагонах с углем возле границы с РФ
15.01.2019 13:51
13 января наблюдатели СММ ОБСЕ находясь на железнодорожной станции в неподконтрольной Украине Вознесеновке, заметили 60 железнодорожных вагонов с углем, двигавшихся в направлении границы с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает donpress.com.
Как отметили в ОБСЕ, в последнем вагоне находились два члена НВФ В отчете сказано:
«Спустя около 10 минут два члена вооруженных формирований, присутствовавших на железнодорожной станции, попросили патруль СММ покинуть этот район».
Кроме того, команда миссии заметила более 60 грузовых вагонов, в том числе 12 цистерн для перевозки горючего (по оценке, все были пустыми).
Теги: Россия, Донбасс, граница, уголь, железнодорожный вокзал, вагон, ОБСЕ, НВФ
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