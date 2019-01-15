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Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка
15.01.2019 17:32
Вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты, вероятно, скрывая важную информацию, запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ пребывать на железнодорожной станции Вознесеновка на временно оккупированной территории Луганской обалсти. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 13 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 января на железнодорожной станции в Вознесеновке два вооруженных члена вооруженных формирований попросили патруль Миссии покинуть этот район».
Теги: Донбасс, железная дорога, ЛНР, боевики, станция
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