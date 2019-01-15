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Оккупированный Алчевск утопает в мусоре
15.01.2019 15:10
После новогодних праздников мусорные контейнеры в оккупированном Алчевске переполнены, на некоторых улицах отходы начали складывать на пешеходных зонах.
Об этом сообщает "Трибун" со ссылкой на информацию местных жителей.
"Я хожу часто в криницу, так мимо Ленина, 46 пройти невозможно, вонь и куча мусора. И это не один двор такой, их много!", - рассказывает житель Алчевска Анатолий (имя изменено в целях безопасности).
По словам горожан, Алчевск буквально утопает в отходах. С чем связан мусорный коллапс на данный момент неизвестно.
Теги: Донбасс, Алчевск, мусор, ЛНР, мусорные контейнеры
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