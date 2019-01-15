Оккупированный Алчевск утопает в мусоре

15.01.2019 15:10

После новогодних праздников мусорные контейнеры в оккупированном Алчевске переполнены, на некоторых улицах отходы начали складывать на пешеходных зонах.

Об этом сообщает "Трибун" со ссылкой на информацию местных жителей.

"Я хожу часто в криницу, так мимо Ленина, 46 пройти невозможно, вонь и куча мусора. И это не один двор такой, их много!", - рассказывает житель Алчевска Анатолий (имя изменено в целях безопасности).

По словам горожан, Алчевск буквально утопает в отходах. С чем связан мусорный коллапс на данный момент неизвестно.