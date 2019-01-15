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Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района
15.01.2019 11:12
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут не только боевые, но и не боевые потери. Так, умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 9 января 2019 года умер боевик «ЛНР» Меркулов Владимир Юрьевич. О Меркулове известно, что он родился 20 октября 1974 года в Брянке Луганской области.
Теги: Донбасс, боевик, умерший, ЛНР, потери
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