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Архив - Луганская область

Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района

15.01.2019 11:12
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Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут не только боевые, но и не боевые потери. Так, умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 9 января 2019 года умер боевик «ЛНР» Меркулов Владимир Юрьевич. О Меркулове известно, что он родился 20 октября 1974 года в Брянке Луганской области.





Теги: Донбасс, боевик, умерший, ЛНР, потери
 
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