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В "ЛНР" знову загинув молодий шахтар: Хлопця задавило лотками
15.01.2019 12:27
В окупованому Довжанську 14 січня, під час зміни у шахті, загинув 26-річний гірник
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на паблік "Свердловск - ты должен это знать".
"Вчора у другу зміну на шахті "Червоний партизан" загинув гірник Максим Міщук, 1992 р.н., житель міста Свердловська. Хлопця знайшли притиснутим розвантажувальними лотками до полотна стрічкового конвеєра", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коли його виявили, він ще подавав ознаки життя, проте після підйому на поверхню помер.
Теги: Донбасс, шахтер , ЛНР, погиб
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