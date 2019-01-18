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Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику
Я – луганчанин. Якщо якась тварина вам почне розповідати про “дагавріцца” – сміливо бийте в пику. Бо ми бачили ЇХ – тих, з ким пропонують різні потвори “дагаваріцца”. Ми з ними стикалися обличчя в обличчя. Ми з ними розмовляли.
Ви ніколи не бачили путінського бойовика – не в телевізорі, а перед собою? Ви з ни говорили? Ви йому в очі дивилися? Йулі триндіти не мішки тягати. Великому “полководцю” Гриценку, якій побоявся піти воювати – з телевізора дуже зручно під “шампусик” розповідати, як не треа воювати. Зеленський… Тільки псих може гоосувати за це… тіло.
А я, цуко, їх бачив впритул. І розмовляв. Не надто глибоко, бо пристрелити в якості головного аргументу – як 2 пальці об асфальт. А не вони головні – головні расейська офіцерня.
Там один тренд: Україну має бути знищено і приєднано до Росії.
Повірте, якщо хтось каже, що війну можна закінчити “домовившись” – це або кретин, або агент Кремля. Відтак, усі, хто вам салом по губам мастить – від Йулі до Гриценка і тупого клоуна на заробітках в олігарха Коломойського – Зеленського – або брехуни, або, що гірше…
Тому що мені у вічі “русскомірци” заявляли: не зупинимося, поки не знищимо останннього хох#ла даже єслі он на русском ізясняєцца. Ету землю надо почістіть под висшую расу. Нашу.
Максимум, що вони планують для вас, в тому числі “русскоязичніх” – пахати в шахтах на благо “вищої раси”.
Вони уже пашуть – в Алчевську, Донецьку, Горлівці. На Алчевському меткомбінаті середня з/пе сталеварів – 140 доларів.
Тож якщо виповзає черговий кандидат у президенти й говорить “Я домовляюся” – хріначте черевиком в писок, нахабний і продажний.
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, Луганск, война, договор, конец
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