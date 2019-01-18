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Луганск с большим флагом Украины в самом центре: каким оккупированный город был всего пять лет назад
С украинским флагом, но без памятника Ленину – таким Луганск обязательно будет.
В этом уверены пользователи Facebook, прокомментировавшие фото, размещенное Валентином Торбой – луганским журналистом, живущим и работающим сейчас в Киеве, передает "Диалог.UA".
На фото – фрагмент патриотической акции в поддержку Евромайдана, проходившего в ныне оккупированном Луганске в начале 2014 года. Тогда патриотично настроенные луганчане пронесли 20-метровое полотнище украинского флага от памятника Тарасу Шевченко до площади перед русским драмтеатром им. Луспекаева.
Уже тогда украинские патриоты чувствовали себя в Луганске, мягко говоря, не совсем уютно и безопасно. В городе все активнее работали "засланные казачки" и их пособники из числа местных сепаратистов. На патриотов нападали. Правда, тогда происходило это не в людных местах: например, во дворах домов, где жили люди. Пропагандисты "промывали мозги" горожанам, рассказывая, что на Майдане, дескать, собрались только асоциальные элементы, "бандеровцы" и "правый сектор", которые всех "вырежут", и которые мечтают только о "крови народа Донбасса". Но патриоты Украины в Луганске были, несмотря ни на что. Сейчас же часть их (известные в городе активисты,- ред) были вынуждены уехать. Но немало людей, мечтающих о том, чтоб то, что изображено на фото Валентина Торбы, было не воспоминанием о событиях пятилетней давности, а реальностью, и сейчас живут в городе. И в меру своих сил и возможностей приближают день, когда Луганск и вся оккупированная часть Донбасса снова станут украинскими. "Вот отличный образ будущего! Только без памятника Ленину", "Мы боролись как могли за наш город", - комментируют в соцсети фото, сделанное журналистом.
Теги: Донбасс, Луганск, флаг, памятник, Ленин, патриоты, соцсети
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