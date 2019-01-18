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Архив - Луганская область

В "серой" зоне между блокпостами в районе КПВВ на Донбассе умер мужчина

18.01.2019 21:41
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В "серой" зоне между блокпостами в районе КПВВ на Донбассе умер мужчина

Пожилой мужчина умер между "нулевыми" блокпостами в районе КПВВ "Станица Луганская".

Об этом сообщает БФ "Право на защиту", передает avdeevka.city.

"Сегодня, 18 января, между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, 1945 года рождения. В сопровождении дочери он направлялся на контролируемую правительством Украины территорию", - говорится в сообщении.

Это уже не первый случай смерти пожилых людей при пересечении линии разграничения. Часы, проведенные в очередях на блокпостах боевиков, сложные погодные условия, ослабленный иммунитет и общая нервозная обстановка негативно влияют на здоровье тех, кто вынужден пересекать линию соприкосновения на Донбассе.



Теги: Донбасс, умерший, блокпост, боевики, Станица Луганская, КПВВ, очереди
 
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