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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи населенных пунктов

20.01.2019 09:10
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Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи населенных пунктов

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют поля вблизи населенных пунктов на временно оккупированной территории Луганской области.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ впервые видела 2 знака, предупреждающих о минной опасности, в поле примерно в 2 км к югу от н. п. Дружное (неподконтрольный правительству, 37 км к юго-востоку от Луганска), один из которых был в форме белой таблички с надписью «Мины» на русском языке (другой знак рассмотреть не удалось)».



Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, ЛНР, боевики, минирование
 
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