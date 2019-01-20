По пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

20.01.2019 07:37

На пути с временно оккупированной территории Луганской области к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донбасса на пути к КПВВ подвергаются сильным стрессовым и физическим нагрузкам.

Так, 18 января на пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1945 года рождения.

Источник сообщает, что мужчина направлялся на территорию подконтрольную правительству Украины в сопровождении дочери.