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Архив - Луганская область

По пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

20.01.2019 07:37
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По пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина

На пути с временно оккупированной территории Луганской области к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донбасса на пути к КПВВ подвергаются сильным стрессовым и физическим нагрузкам.

Так, 18 января на пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1945 года рождения.

Источник сообщает, что мужчина направлялся на территорию подконтрольную правительству Украины в сопровождении дочери.



Теги: Донбасс, стресс, мужчина, умерший, Станица Луганская, КПВВ
 
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