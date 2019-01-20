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По пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина
20.01.2019 07:37
На пути с временно оккупированной территории Луганской области к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий Донбасса на пути к КПВВ подвергаются сильным стрессовым и физическим нагрузкам.
Так, 18 января на пути к КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина 1945 года рождения.
Источник сообщает, что мужчина направлялся на территорию подконтрольную правительству Украины в сопровождении дочери.
Теги: Донбасс, стресс, мужчина, умерший, Станица Луганская, КПВВ
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