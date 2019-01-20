В «ЛНР», в многоэтажном доме хрустального прогремел взрыв, есть пострадавший

20.01.2019 13:39

В подконтрольном боевикам Хрустальном (бывш. Красный Луч) Луганской области в квартире в квартире многоэтажного дома прогремел взрыв, в результате которого пострадал один мужчина.

Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР», передают novosti.dn.ua.

Взрыв взрывоопасного предмета произошел в квартире на 3 этаже пятиэтажного дома.

Пострадавший — мужчина со 2-й группой инвалидности, 1986 года рождения.

Его госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы «Княгининская» с диагнозом — ущибленно-колотая рана верхней трети правого бедра, его состояние удовлетворительное.