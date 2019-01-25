Главная / Новости / Луганская область / Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»
Последние новости раздела
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Боевики «ЛНР» стягивают танки, РСЗО, гаубицы07:58
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ18:48
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе танки и вооружение боевиков около населенных пунктов16:45
Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»
25.01.2019 12:20
Вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командира».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Возле н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к объекту, ссылаясь на необходимость получения разрешения от его «командиров»».
Теги: Донбасс, отказ, ОБСЕ, ЛНР, боевики, объекты
Читайте также:
- На оккупированной Луганщине пророссийские боевики забросали гранатами два патруля ОБСЕ
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение танков боевиков под Луганском
- Боевиков «ЛНР» уличили в использовании траншейных машин и установок РЭБ
- Боевики не пустили миссию ОБСЕ в Изварино, потому что "не андестенд" по-английски
- Боевики «ЛНР» дали указание работникам школ «остерегаться» наблюдателей СММ ОБСЕ
- Луганским бандитам "свыше" дан приказ не пропускать ОБСЕ
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Боевик «ДНР» из Иловайска покончил жизнь самоубийством09:40
- Члены НВФ применили запрещенные минометы и понесли серьезные потери09:21
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- На украинцев надвигаются 30-градусные морозы12:39
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Самопровозглашение президента Венесуэлы: в России заговорили о хитром плане по Украине11:18
- "Закрыть вопрос Украины", - разведчик рассказал, что готовит Кремль в 2019 году11:02
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- У аспирина нашли опасный побочный эффект 21:10
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- КПВВ, которые нас убивают