Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»

25.01.2019 12:20

Вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы командира».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Возле н. п. Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км к западу от Луганска) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в доступе к объекту, ссылаясь на необходимость получения разрешения от его «командиров»».