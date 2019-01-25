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Боевики «ЛНР» стягивают танки, РСЗО, гаубицы
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают РСЗО, танки, гаубицы и другое тяжелое вооружение.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Неподконтрольные правительству районы. 21 января мини-БПЛА СММ выявил: 3 танка (Т-64) примерно в 1,5 км к северо-западу от н. п. Лобачево (13 км к востоку от Луганска).
22 января СММ зафиксировала: 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).
22 января СММ зафиксировала: 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне вблизи Мирного.
21 января мини-БПЛА СММ выявил: 3 боевые машины пехоты (БМП-1) рядом с Лобачево и 1 зенитную установку (ЗУ-23) неподалеку от н. п. Пионерское (19 км к востоку от Луганска).
22 января СММ зафиксировала: 1 БРДМ-2 в Луганске».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ЛНР, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника
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