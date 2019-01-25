Боевики «ЛНР» стягивают танки, РСЗО, гаубицы

25.01.2019 07:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают РСЗО, танки, гаубицы и другое тяжелое вооружение.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Неподконтрольные правительству районы. 21 января мини-БПЛА СММ выявил: 3 танка (Т-64) примерно в 1,5 км к северо-западу от н. п. Лобачево (13 км к востоку от Луганска).

22 января СММ зафиксировала: 26 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

22 января СММ зафиксировала: 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) на полигоне вблизи Мирного.

21 января мини-БПЛА СММ выявил: 3 боевые машины пехоты (БМП-1) рядом с Лобачево и 1 зенитную установку (ЗУ-23) неподалеку от н. п. Пионерское (19 км к востоку от Луганска).

22 января СММ зафиксировала: 1 БРДМ-2 в Луганске».