Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска

25.01.2019 14:42

На временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Источники сообщают, что 13 января 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Обухов Михаил Вячеславович. Известно, что Обухов родился в Первомайске 28 августа 1993 года.