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Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска
25.01.2019 14:42
На временно оккупированных территориях Луганской области боевики «ЛНР» несут боевые и не боевые потери в живой силе. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Источники сообщают, что 13 января 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Обухов Михаил Вячеславович. Известно, что Обухов родился в Первомайске 28 августа 1993 года.
Теги: Донбасс, Первомайск, Луганская область, ликвидация, боевик, ЛНР, потери
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