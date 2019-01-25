- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- Пятеро оккупантов РФ ликвидированы на Донбассе за сутки: враг поплатился за нападение на защитников Украины09:58
- Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил 25.01.1908:57
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили серьезную "ответку" от ВСУ08:23
- Боевики «ЛНР» стягивают танки, РСЗО, гаубицы07:58
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году20:30
- Кремль хочет вернуть Украину и имеет 3 сценария: раскрыты секретные данные19:43
На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
Сегодня стало известно о том, что пророссийские сепаратисты продолжают цинично нарушать перемирие на территории Луганской и Донецкой областей, трусливо атакуя воинов украинской армии. Начальник пресс-службы Операции Объединенных сил Виталий Саранцев заявил, что в районе города Попасная (Луганская область) боевики-марионетки Кремля совершили обстрел машины Вооруженных сил Украины, в результате чего, к сожалению, погиб один украинский воин, еще четверо были ранены, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, погибшим бойцом ВСУ оказался военный капеллан, которого звали Виталий. Ранее мы сообщали о том, что боевики из террористической организации под названием "Донецкая народная республика" начали масштабные бои вблизи оккупированного Донецка, которые "поставили на уши" всех местных жителей. Все вышеуказанные события могут быть последствием угроз со стороны нынешнего главаря боевиков из квазиреспублики "ДНР" Дениса Пушилина, который пообещал весь Донбасс превратить в полноценные "Л/ДНР".
Теги: Донбасс, ракета, ЛНР, боевики, ВСУ, капелан, погиб
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- Итоги мартовских боев на Донбассе
- Оккупанты РФ пожалели о дерзкой атаке на ВСУ из зениток, получив пятерых убитых и раненых наемников
- Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе
- 12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-76
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Вступил в силу закон о разминировании Донбасса12:23
- Боевики «ЛНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на приказ «командира»12:20
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами11:59
- В Приазовье сбит российский беспилотник «Гранат-2»10:39
- Загниваем быстрыми темпами: жители оккупированного Донбасса признали "достижения" боевиков10:22
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Первомайска14:42
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан14:25
- В ОРДО пообещали не повышать тарифы на интернет14:19
- В Китае создали самый быстрый в мире 5G-модем14:10
- В РФ подросток расстрелял школу из ружья13:56
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» с территории РФ проходят люди в «военной форме»13:41
- «Их сгоняют по 100 тысяч»: Прилепин нервно отреагировал на пост украинского поэта13:22
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- На украинцев надвигаются 30-градусные морозы12:39
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц желательно съедать в неделю16:03
- Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине13:48
- Беда не пожалеет: не разрешайте гостям делать подобное у вас дома12:16
- Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы09:30
- 5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно08:46
- Из принцессы в ведьму: так по знаку зодиака меняются женщины после свадьбы08:12
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- В Москве жестоко убит член НВФ из Луганска
- КПВВ, которые нас убивают