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Архив - Луганская область

На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан

25.01.2019 14:25
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На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан

Сегодня стало известно о том, что пророссийские сепаратисты продолжают цинично нарушать перемирие на территории Луганской и Донецкой областей, трусливо атакуя воинов украинской армии. Начальник пресс-службы Операции Объединенных сил Виталий Саранцев заявил, что в районе города Попасная (Луганская область) боевики-марионетки Кремля совершили обстрел машины Вооруженных сил Украины, в результате чего, к сожалению, погиб один украинский воин, еще четверо были ранены, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, погибшим бойцом ВСУ оказался военный капеллан, которого звали Виталий. Ранее мы сообщали о том, что боевики из террористической организации под названием "Донецкая народная республика" начали масштабные бои вблизи оккупированного Донецка, которые "поставили на уши" всех местных жителей. Все вышеуказанные события могут быть последствием угроз со стороны нынешнего главаря боевиков из квазиреспублики "ДНР" Дениса Пушилина, который пообещал весь Донбасс превратить в полноценные "Л/ДНР".



Теги: Донбасс, ракета, ЛНР, боевики, ВСУ, капелан, погиб
 
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