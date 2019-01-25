Сбили машиной и уехали: на обочине дороги в ОРЛО обнаружен труп члена НВФ

25.01.2019 18:11

На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области вчера вечером на автодороге М-04 был обнаружен труп Ключки Сергея Николаевича, 1977 года рождения.

Об этом сообщают местные жители в социальной сети, передает donpress.com.

В сообщении сообщества «Свердловск, ты должен это знать» пишут:

«Ему снесло пол головы. Значит, какой-то водила сбил его, когда он шел по обочине, ну и поняв, что mission complete, скрылся с места происшествия.

Может быть Ключка мечтал погибнуть в бою и попасть в валхалу, но получилось на обочине…»