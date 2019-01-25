В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»

25.01.2019 15:23

Сотрудники СБУ задержали в Харькове члена НВФ «ЛНР».

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает donpress.com.

Отмечается, что украинские силовики установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе «добровольной народной дружины МВД ЛНР «Ночные волки» он охранял и обслуживал тяжелую бронированную технику и артиллерию НВФ.

Кроме того, он сопровождал транспортные средства участников НВФ, перевозивших по территории ОРДЛО незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления