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В Харькове задержан член НВФ «ЛНР» из «дружины «Ночные волки»
Сотрудники СБУ задержали в Харькове члена НВФ «ЛНР».
Об этом сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает donpress.com.
Отмечается, что украинские силовики установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе «добровольной народной дружины МВД ЛНР «Ночные волки» он охранял и обслуживал тяжелую бронированную технику и артиллерию НВФ.
Кроме того, он сопровождал транспортные средства участников НВФ, перевозивших по территории ОРДЛО незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.
Следователями Управления СБУ в Харьковской области начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления
Теги: Донбасс, Харьков, контрабанда, МВД, СБУ, уголовное дело, задержание, ЛНР, НВФ
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