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В "ЛНР" два города остались без воды
Произошли аварии на магистральных водоводах в Ровеньках и Золотом-5. Ремонтные работы еще не начинались.
В Луганской области города Ровеньки и Золотое-5, которые контролируются сепаратистами "ЛНР", остались без водоснабжения в результате аварий на водопроводах. Об этом сообщило так называемое "МЧС" в воскресенье, 27 января.
"В связи с порывом на магистральном водоводе Молодогвардейская насосная станция – город Ровеньки прекращена подача воды потребителям города Ровеньки до устранения аварии", – говорится в сообщении.
Также произошел порыв водовода Первомайск-Золотое-5, после чего была полностью прекращена подача воды города Золотое-5, находящийся у линии соприкосновения.
Ремонтные работы запланированы на 28 января.
Также в результате различных аварий сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Красный Луч и Антрацит – на 40%, Петровское – на 50%, Перевальск – на 20%.
Точное количество человек, оставшихся без водоснабжения, не сообщается.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, город, вода, ЛНР
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