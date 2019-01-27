В "ЛНР" два города остались без воды

27.01.2019 12:27

Произошли аварии на магистральных водоводах в Ровеньках и Золотом-5. Ремонтные работы еще не начинались.

В Луганской области города Ровеньки и Золотое-5, которые контролируются сепаратистами "ЛНР", остались без водоснабжения в результате аварий на водопроводах. Об этом сообщило так называемое "МЧС" в воскресенье, 27 января.

"В связи с порывом на магистральном водоводе Молодогвардейская насосная станция – город Ровеньки прекращена подача воды потребителям города Ровеньки до устранения аварии", – говорится в сообщении.

Также произошел порыв водовода Первомайск-Золотое-5, после чего была полностью прекращена подача воды города Золотое-5, находящийся у линии соприкосновения.

Ремонтные работы запланированы на 28 января.

Также в результате различных аварий сокращена подача воды потребителям в населенных пунктах Красный Луч и Антрацит – на 40%, Петровское – на 50%, Перевальск – на 20%.

Точное количество человек, оставшихся без водоснабжения, не сообщается.

Источник : https://korrespondent.net