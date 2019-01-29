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На пожаре в «ЛНР»погиб мужчина
29.01.2019 11:50
В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования Хрустальный, Луганская обл.) на пожаре погиб мужчина.
Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», передают dnews.dn.ua.
Как утверждают в «ЛНР», пожар произошел в результате неосторожности при курении. В результате пожара погиб мужчина 1953 года рождения.
Теги: Донбасс, Красный Луч, курение, мужчина, пожар, МЧС, гибель, ЛНР
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