На пожаре в «ЛНР»погиб мужчина

29.01.2019 11:50

В неподконтрольном украинским властям Красном Луче (после переименования Хрустальный, Луганская обл.) на пожаре погиб мужчина.

Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР», передают dnews.dn.ua.

Как утверждают в «ЛНР», пожар произошел в результате неосторожности при курении. В результате пожара погиб мужчина 1953 года рождения.