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Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР
29.01.2019 14:04
На оккупированной части Луганской области запереживали о судьбе местного главаря боевиков Леонида Пасечника, который давно не появлялся на публике, пишет Апостроф.
Тревогу забили пользователи в соцсети.
По их словам, Пасечника давно никто не видел в так называемой "ЛНР", а Яндекс уже сделал главой республики Козлова ("председатель Совета Министров "ЛНР", - прим. ред.).
В сети тут же стали комментировать инцидент.
Теги: Донбасс, исчезновение, ЛНР, Пасечник
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