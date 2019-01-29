Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР

29.01.2019 14:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР

На оккупированной части Луганской области запереживали о судьбе местного главаря боевиков Леонида Пасечника, который давно не появлялся на публике, пишет Апостроф.
Тревогу забили пользователи в соцсети.
По их словам, Пасечника давно никто не видел в так называемой "ЛНР", а Яндекс уже сделал главой республики Козлова ("председатель Совета Министров "ЛНР", - прим. ред.).
В сети тут же стали комментировать инцидент.



Теги: Донбасс, исчезновение, ЛНР, Пасечник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх