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Архив - Луганская область

В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины

29.01.2019 14:48
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В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины

В неподконтрольном Украине Луганска в котельной на улице Московской две женщины пострадали из-за сбоя работы оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отмечают:

«В котельной на улице Московской в Луганске произошел хлопок, в результате две женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадало оборудование и само здание котельной. Потерпевшие отправлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает».

По предварительному заключению экспертов, причиной взрыва стал технический сбой в работе котла.

На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.



Теги: Донбасс, травмы, авария, взрыв, котельная, МЧС, больница, ЛНР, пострадавшие
 
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