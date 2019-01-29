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В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины
29.01.2019 14:48
В неподконтрольном Украине Луганска в котельной на улице Московской две женщины пострадали из-за сбоя работы оборудования.
Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ЛНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отмечают:
«В котельной на улице Московской в Луганске произошел хлопок, в результате две женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадало оборудование и само здание котельной. Потерпевшие отправлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, их жизни ничего не угрожает».
По предварительному заключению экспертов, причиной взрыва стал технический сбой в работе котла.
На месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Теги: Донбасс, травмы, авария, взрыв, котельная, МЧС, больница, ЛНР, пострадавшие
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