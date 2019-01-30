Последние новости раздела
- На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки16:51
- Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию15:31
- Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе14:39
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ удвоилось число входящих «людей в военной форме»12:30
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь10:42
- КПВВ Донетчины: Пограничники рассказали, какие документы подделываются чаще всего08:46
- "Отказали в праве на жизнь", - у идеолога "ДНР" Пургина беда, его с женой оставили без "паспортов" 08:15
- Пушилин новым указом обрек Донбасс на голод 07:21
- Процесс интеграции Донбасса с Россией перешел в активную фазу, — главарь «ДНР»20:05
- Россия и "Л/ДНР" резко высказались о плане Сайдика по Донбассу: "Идет саботаж минского процесса"17:41
На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки
30.01.2019 16:51
В зоне ООС в районе населенного пункта Молодежное был убит член НВФ Павлов Никита Владимирович из Кадиевки Луганской области.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.
Как стало известно, погибший Павлов родился в Кадиевке Луганской области 6 февраля 1998 года.
По словам сослуживцев и близких убитого члена НВФ, он был убит 29 января 2019 года в районе населенного пункта Молодежное.
Теги: Донбасс, убийство, Луганская область, соцсети, НВФ, ООС
Читайте также:
- В поселке Новоалександровка идут разборки в стиле 90-х. Есть убитые и раненые
- Скончался наемник НВФ, уроженец Луганской области
- Жестокий убийца отсидит 10 лет за 59 ударов молотком
- Зорян и Шкиряк - в сети продолжают бурно обсуждать ляп российской пропаганды (ВИДЕО)
- Боевики «ДНР» отговаривают других от вступления в ряды НВФ
- Убийство Захарченко в Донецке: ФСБ в заявлении официально подтвердила приказ Путина по Донбассу
- На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки16:51
- В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета15:52
- Почему к неподконтрольному Донбассу нельзя применить амнистию15:31
- Матиос предложил проверять жителей ОРДЛО на полиграфе14:39
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых14:22
- На Донбасс перебросят 100 тыс. российских солдат: власти "ДНР" рассказали, какой будет новая война с Украиной13:48
- Увеличилось число грузовиков, выехавших в РФ через КПП «Донецк» и «Гуково»13:41
- Через КПП «Гуково» и «Донецк» с территории РФ удвоилось число входящих «людей в военной форме»12:30
- «Сегодня можете не ждать»: в Донецке серьезные проблемы с транспортом12:10
- Что скрывают вооруженные боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой11:50
- Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы18:14
- Грозный прогноз на 2019 год: Путин нападет на Украину17:54
- "Пробуждение зверя": Германия готовит армаду военных кораблей на помощь Украине и может сокрушить Россию в зоне Керченского пролива17:38
- Восемь женщин заявили о домогательствах полковника ВСУ17:19
- Гриценко: Приглашаю Порошенко вместе со мной выйти в эфир на полиграф17:06
- На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки16:51
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Украину призвали соглашаться с требованиями России по Керченскому проливу16:22
- Путин проигнорировал мольбы о помощи "ихтамнетов", заключенных в Украине за войну на Донбассе16:08
- В Шахтерске обрушился козырек «Первого республиканского» супермаркета15:52
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Ученые рассказали о связи между мобильными телефонами и недостатком сна у детей21:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию