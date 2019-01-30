На Донбассе убит 20-летний член НВФ из Кадиевки

30.01.2019 16:51

В зоне ООС в районе населенного пункта Молодежное был убит член НВФ Павлов Никита Владимирович из Кадиевки Луганской области.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил украинский блогер Necro Mancer, передает donpress.com.

Как стало известно, погибший Павлов родился в Кадиевке Луганской области 6 февраля 1998 года.

По словам сослуживцев и близких убитого члена НВФ, он был убит 29 января 2019 года в районе населенного пункта Молодежное.