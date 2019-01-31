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Боевик «ЛНР» ударил себя ножом под сердце
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области злоупотребляют алкоголем и наркотиками. В результате один из боевиков «ЛНР», находясь в сильном алкогольном опьянении ударил себя ножом под сердце. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области постоянно злоупотребляют алкоголем и наркотиками. Как сообщают местные источники, боевик «ЛНР» после употребления большого количества алкоголя начал «сражаться с невидимым врагом, размахивая перед собой ножом». В результате боевик ударил себя ножом под сердце. Источник не уточняет, скорую помощь боевик вызвал до «происшествия» или уже когда «зарезался».
Вот как описывает происшедшее источник:
«Коллекционных дятлов в ополчении столько, что мое творчество будет еще долго продолжаться. Эти «блистательные» ребята меня вдохновляют. Знаете, вот эта гибридность их бытия, она и порождает все эти наши новости. Говоря о «гибридности бытия», я имею в виду, что «усредненный ополченец» — это такая совокупность не самых лучших качеств нашего донбасского общества, при отвратительном воспитании и образовании, НО, с приходом войны, эта ветошь получила шанс стать «человеком» и пытается олицетворять собой — лучшие качества «народного защитника». Получается следующее: в образ защитника вошли, но не вышли при этом из своей маргинальной сущности. Вот от сюда-то и столько казусов в их среде. Вчера случился очередной казус. Долбень по имени Владислав Шинкарчук вызвал себе скорую. По прибытию в адрес, врачи обнаружили, что Шинкрачук, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сражался с невидимым врагом и махал при этом перед собой ножом, да так, что воткнул перо себе под сердце. Ну вы поняли? То ли белка его накрыла, то ли он в образ вошел не понятно. Ясно одно, что этот придурок сам чуть до смерти не зарезался».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, сердце, нож, боевик, ЛНР
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