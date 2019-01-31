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В «ЛНР»: В Алчевске угарным газом отравились женщина и ребенок

31.01.2019 08:36
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В «ЛНР»: В Алчевске угарным газом отравились женщина и ребенок

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) женщина и ребенок отравились угарным газом. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР»., пишут Донецкие новости.
«За истекшие сутки в республике произошло 1 чрезвычайное происшествие. В Алчевске в приемное отделение ЦГБ в состоянии средней тяжести госпитализированы женщина 1989 года рождения и ребенок 2013 года рождения. Предварительный диагноз – отравление угарным газом», – утверждают в «ЛНР».



Теги: Донбасс, ребенок, Алчевск, отравление, женщина, угарный газ, ЛНР
 
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