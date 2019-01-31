В ОРЛО пенсионерка упала в выгребную яму и просидела там 12 часов

31.01.2019 08:44

Во временно неподконтрольном украинским властям городе Ровеньки (Луганская область), 72-летняя жительница упала в выгребную яму и просидела там 12 часов. Об этом сообщает ДонПресс.

«29 января в 20.31 на линию 101 города Ровеньки поступило сообщение о том, что со двора жилого дома в переулке Заводской доносятся крики о помощи. Заявительница на территорию домовладения не смогла попасть, узнала со слов пострадавшей, что та находится в выгребной яме и самостоятельно не может выбраться. К месту вызова был направлен дежурный караул ГПСЧ-10», — рассказали в ведомстве.

Спасатели на месте происшествия установили, что во дворе жилого дома в выгребной канализационной яме на глубине четыре метра находится женщина. Сотрудники «МЧС» смогли достать пенсионерку и после необходимой медицинской помощи, женщину госпитализировали в реанимационное отделение Ровеньковской больницы с диагнозом: «общее переохлаждение, острая реакция на стресс».

Как стало известно, 72-летняя пенсионерка утром вышла покормить животных. Рядом с хозпостройками находилась выгребная яма и в результате обрушения грунта женщина упала вниз. Ее крики о помощи никто не слышал, так как соседи находились на работе.

«В яме пенсионерка просидела 12 часов. Сегодня (30 января) утром была переведена в терапевтическое отделение, состояние средней степени тяжести», — добавили спасатели.