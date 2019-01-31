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ВСУ «дали прикурить» боевикам под Луганском, уничтожив зенитную установку
Вчера, 30 января, у Бахмутской трассы в Луганской области подразделения Вооруженных Сил Украины подавили минометную батарею российско-оккупационных войск, а также уничтожили их зенитную установку ЗУ-23-2 вместе с гусеничным тягачом МТ-ЛБу, на котором она была установлена, и расчетом. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции объединенных сил, передает from-ua
Оба боевых инцидента произошли в районе уже нежилого села Крымское.
Боевики предприняли очередную провокацию на направлении Сокольники-Крымское, и начали обстрел из минометно батареи и з/у ??на МТ-ЛБу.
"У воинов, которые обороняются на этом направлении, есть в части два хорошо подготовленных подразделения: маневренная огневая группа для борьбы с артиллерийскими и минометными батареями, и подразделение истребителей танков с ПТРК Стугна-П и Корсар. В считанные минуты после начала вражеского обстрела огневая группа нанесла ответный удар, а расчет Стугна-П осуществил пуск по бронеобъекту", - рассказали в штабе.
Личный состав расчета Стугна-П представлен к награждению.
По данным разведки, 30 января двое оккупантов были уничтожены, трое их подельников получили тяжелые ранения.
Всего за последние сутки гибридная российская армия 7 раз открывала огонь, в том числе трижды с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.
"Ни один военнослужащий ООС не пострадал. Сегодня враг огонь не открывал", — рапортовали в штабе.
Теги: Донбасс, Луганск, уничтожение, боевики, ВСУ, зенитка
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