Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Мысягин показал, как бойцы ВСУ уничтожили позицию НВФ при помощи «птичек». ВИДЕО

01.02.2019 08:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мысягин показал, как бойцы ВСУ уничтожили позицию НВФ при помощи «птичек». ВИДЕО

В сети появилось видео уничтожения позиции членов НВФ на неподконтрольной Украине части Луганской области.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.

Он уточнил, что данная военная операция была проведена летом 2018 года в зоне ООС. На видео видно, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот членов НВФ, из которого те ведут обстрелы по бойцам ВСУ. Мысягин пишет:

«Там пулеметный расчет у них. Как-то бы их утихомирить… Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к вам приехали. Прихватили с собой успокоительные «птички. Прошло всего двадцать секунд после беседы, и птичка залетела прямо в цель».



Теги: Донбасс, птицы, Луганская область, уничтожение, ВСУ, обстрелы, соцсети, НВФ, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх