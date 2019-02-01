Мысягин показал, как бойцы ВСУ уничтожили позицию НВФ при помощи «птичек». ВИДЕО

01.02.2019 08:31

В сети появилось видео уничтожения позиции членов НВФ на неподконтрольной Украине части Луганской области.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в соцсети украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.

Он уточнил, что данная военная операция была проведена летом 2018 года в зоне ООС. На видео видно, как бойцы 53-й бригады уничтожают дот членов НВФ, из которого те ведут обстрелы по бойцам ВСУ. Мысягин пишет:

«Там пулеметный расчет у них. Как-то бы их утихомирить… Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к вам приехали. Прихватили с собой успокоительные «птички. Прошло всего двадцать секунд после беседы, и птичка залетела прямо в цель».