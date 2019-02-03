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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» прогоняют наблюдателей СММ ОБСЕ заявляя, что с ними «нет сотрудничества»

03.02.2019 11:13
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Боевики «ЛНР» прогоняют наблюдателей СММ ОБСЕ заявляя, что с ними «нет сотрудничества»

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области требуют от наблюдателей СММ ОБСЕ, чтобы они уехали, т.к. «между «ЛНР» и ОБСЕ нет сотрудничества».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«В пешеходном пункте пропуска на границе возле н. п. Северный (неподконтрольный правительству, 50 км к юго-востоку от Луганска) член вооруженных формирований заявил, что «между «ЛНР» и ОБСЕ нет сотрудничества», и сказал патрулю Миссии покинуть этот район».



Теги: Донбасс, Луганская область, ОБСЕ, сотрудничество, ЛНР, боевики
 
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