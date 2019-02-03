Здесь "министры" "ЛНР" не живут: в Сети показали, как выглядит "адское место" в оккупированном Луганске

03.02.2019 10:48

В самом густонаселенном районе оккупированного Луганска – Жовтневом, где живет около трети населения города, - катастрофическая ситуация с вывозом мусора.

Жительница Луганска Наталия Тропешко разместила в Twitter фото мусорных контейнерных площадок, превратившихся в стихийные свалки, передает "Диалог.UA".

Женщина пишет, что в других районах города, например, в Артемовском, мусор вывозится. Обратившись к главе оккупационной "администрации" Луганска Манолису Пилавову, она предположила что в Жовтневом районе, скорее всего, не живет никто из "министров" "ЛНР" или высокопоставленных чиновников оккупационной "власти", раз имеют место быть подобные коммунальные ужасы.

Другие пользователи соцсети также жаловались на отвратительную работу городских жилищно-коммунальных служб. При этом люди отмечали, что немало горожан, несмотря на тяжелую ситуацию, исправно оплачивают услуги ЖКХ, боясь "отжима" своего жилья за долги. Также жительница Луганска отмечает, что до 2014 года в городе не было настолько серьезных проблем с вывозом мусора. Впрочем, вывоз мусора – не единственная проблема в сфере ЖКХ Луганска. Так, в комментариях к упомянутому выше посту горожане писали, что в том же Жовтневом районе вода до сих пор подается в квартиры по графику. Кроме того, луганчане сетовали на то, что во время недавнего гололеда не расчищались и не посыпались противоскользящей смесью дороги и тротуары даже в центральной части города, не говоря уже о периферийных микрорайонах. "Адское место", "Там власти на все наплевать", "Зато возле дома правительства все чисто", "Жуткая антисанитария", "Выезжайте, не будет жизни в этом городе", - комментируют в пабликах разлетевшиеся по Сети кадры.