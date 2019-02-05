- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- "Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым22:21
- "СМИ" "ЛДНР" анонсируют " ЧМ по футболу среди "непризнанных государств"16:40
- Между "ЛНР" и "ДНР" вспыхнул крупный конфликт на Донбассе: решение луганских наемников сильно разозлило Донецк14:18
- Массовая гибель российских военных на Донбассе: новые данные вызвали ажиотаж социальных сетей13:36
- «Они не сдадутся»: скандальный российский музыкант сделал заявление по «ЛДНР»12:54
- Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия11:55
- Ситуация в Азовском море сейчас опаснее, чем на Донбассе, – немецкий эксперт11:34
- Почему «русский мир» в «ДНР» хуже, чем в «ЛНР»11:00
- В зоне ООС 8 обстрелов за сутки: 10 членов НВФ обезврежены, у ВСУ потери10:41
"Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым
Гибридная армия России по ошибке 4 февраля накрыла огнем патрули ОБСЕ в районе города Золотого. Наблюдателей спасли бронированные автомобили.
Об атаке террористов на ОБСЕ рассказала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился под Золотым в понедельник, 4 февраля, приблизительно в 10:30 утра. Первые взрывы прогремели в 2 - 3 км от того места, где находились 5 наблюдателей. Те экстренно бросились в свои бронированные машины и не зря. Уже через несколько минут снаряды загремели уже совсем рядом - приблизительно в 70 метрах. Представители ОБСЕ видели огонь и дым, снег вместе с сажей разлетались во все стороны. Наблюдатели не стали испытывать судьбу и быстро покинули место происшествия. Благодаря бронированным автомобилям они избежали травм.
Новость прокомментировал известный украинский волонтер Юрий Мысягин. По его данным, террористы таким образом мстили ВСУ за то, что на днях те уничтожили под Золотым их опорный пункт. Они планировали наказать бойцов ООС, но случайно задели ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, ОБСЕ, ВСУ, взрывы, ООС
- Добро пожаловать в ад: кошмары Донбасса после взрывов (ВИДЕО)
- Луганщину жестко обстреляли, работали минометы 120-мм и 82-мм
- На Луганщине получили ранения четверо бойцов ВСУ
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ
- На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый
- ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения в жилом районе Михайловки
- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- "Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым22:21
- «Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО21:28
- Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»19:02
- "Экономика "ДНР" в полной разрухе. И не Киев в этом виноват…" - житель "ДНР" поразил признанием18:03
- В районе Песок ликвидирован наблюдательный пункт боевиков «ДНР». ВИДЕО17:58
- Возле КПП «Александровка» из-за ДТП загорелся автомобиль с пассажирами: пятеро погибших16:59
- "СМИ" "ЛДНР" анонсируют " ЧМ по футболу среди "непризнанных государств"16:40
- Они нуждаются в поддержке: известный в России рокер прокомментировал гастроли в «ДНР»16:19
- Русскоязычные украинцы поразили Ходаковского: наемник "ДНР" потрясен отношением к России15:59
- У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"22:41
- "Сажа и снег полетели во все стороны", - оккупанты, мстя ВСУ, ошиблись и накрыли огнем патруль ОБСЕ под Золотым22:21
- Без дефицита: какие цены на "молочку" ждут украинцев в 2019 году21:56
- «Зона отчуждения»: блогер из Донецка показал места ожесточенных боев в районе ДАП. ВИДЕО21:28
- Авантюры Путина на грани краха: Украине надо готовиться к невероятному развитию событий20:57
- Янукович экстренно даст в Москве пресс-конференцию: экс-президент подготовил Украине "сюрприз"20:29
- ''Захотят быть в России'': на росТВ нацелились на шесть городов Украины19:58
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Скончался житель Донецка, наемник группировки «ДНР»19:02
- Гололед и не только: синоптики предупредили об ухудшении погоды18:35
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- Медики рассказали о самом простом способе лечения простуды08:35
- Ученые предупреждают о вреде поздних приемов пищи22:32
- Как избавиться от обиды: 6 эффективных техник22:08
- Приметы на 5 февраля: что обязательно нужно сделать женщинам21:35
- Медики назвали неизвестную ранее причину инфаркта21:15
- Врачи рассказали о распространенной ошибке при лечении гриппа18:37
- Астрологи назвали пять самых опасных дней в феврале14:48
- ВОЗ назвала главные угрозы в 2019 году: какие опасности подстерегают украинцев13:29
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Золотое время: этим знакам Зодиака февраль приготовил подарок судьбы
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- Ничего святого: министр "отчитала" украинцев за бутерброды с колбасой
- На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
- В сети показали новое фото "сказочного" груза "200" у боевиков на Донбассе
- У террориста "Сказки" не было шансов: снайпер ВСУ превратил в "груз-200" предателя Украины из Светлодарска
- Янукович как "мирное решение": у Трампа выступили с оригинальным предложением по Донбассу. ВИДЕО
- Экс-депутат РФ озвучил истинную цель Путина в Украине: «Донбасс не нужен»