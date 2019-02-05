У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"

05.02.2019 22:41

В "ЛНР" жителя окупованого Антрацита звинуватили у "постачанні озброєння і боєприпасів українським диверсійно-розвідувальним групам" і засудили до 13 років позбавлення волі

Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на сайти підконтрольні "ЛНР".

Повідомляється, що Валерія Тарасюка затримали під час проведення "заходів щодо виявлення та припинення розвідувально-диверсійної діяльності на території ЛНР".

В бойовиків заявляють, що Тарасюк, "здійснюючи перевезення товарно-матеріальних цінностей і пасажирів" з окупованої території, був завербований СБУ на КПП "Майорськ-Зайцеве".

"Йому присвоїли псевдонім "Механік" і поставили завдання з постачання предметами і матеріалами українських диверсійно-розвідувальних груп, що діяли на території республіки ", - йдеться в повідомленні.

В "МГБ" стверджують, що Тарасюк, нібито, неодноразово здійснював "доставку озброєння і боєприпасів, закамуфльованих під засоби, покриття".