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У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"

05.02.2019 22:41
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У "ЛНР" чоловіка кинули за грати на 13 років за "постачання зброї ЗСУ"

В "ЛНР" жителя окупованого Антрацита звинуватили у "постачанні озброєння і боєприпасів українським диверсійно-розвідувальним групам" і засудили до 13 років позбавлення волі
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на сайти підконтрольні "ЛНР".
Повідомляється, що Валерія Тарасюка затримали під час проведення "заходів щодо виявлення та припинення розвідувально-диверсійної діяльності на території ЛНР".
В бойовиків заявляють, що Тарасюк, "здійснюючи перевезення товарно-матеріальних цінностей і пасажирів" з окупованої території, був завербований СБУ на КПП "Майорськ-Зайцеве".
"Йому присвоїли псевдонім "Механік" і поставили завдання з постачання предметами і матеріалами українських диверсійно-розвідувальних груп, що діяли на території республіки ", - йдеться в повідомленні.
В "МГБ" стверджують, що Тарасюк, нібито, неодноразово здійснював "доставку озброєння і боєприпасів, закамуфльованих під засоби, покриття".



Теги: Донбасс, Антрацит, мужчина, тюрьма, ЛНР
 
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