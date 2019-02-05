Возле членов миссии ОБСЕ разорвались снаряды: появились подробности происшествия

05.02.2019 11:55

Вблизи патруля СММ ОБСЕ неподалеку от участка разведения сил и средств в районе Золотого 4 февраля разорвались снаряды.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, передает: donpress.com.

Так, вчера патруль Миссии в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях находился около блокпоста ВСУ примерно в 300 м к северу от участка разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) для осуществления мониторинга ситуации с безопасностью.

Члены миссии сообщают:

«В период между 10:25 и 10:30 двое членов патруля, стоявшие у автомобилей, услышали 5 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2−3 км к востоку и юго-юго-востоку. В 10:30, когда они только сели в автомобили, члены патруля услышали еще 3 взрыва, оцененные как разрывы снарядов, а также увидели пламя, дым, сажу и снег в 70−100 м к востоко-юго-востоку»

Сращу после происшествия патруль переместился примерно на 5 км на север к восточной окраине н. п. Золотое-2 (Карбонит; подконтрольный правительству; 62 км к западу от Луганска), где между 10:40 и 10:50 наблюдатели отметили, что количество нарушений режима прекращения огня увеличивалось. Патруль покинул данный район и благополучно вернулся на базу в н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км к северо-западу от Луганска).