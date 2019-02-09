Пророссийские группировки на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие, — ГПСУ

09.02.2019 20:38

Члены НВФ, возможно, снова применили против украинских военнослужащих лазерное оружие в районе пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

Об этом в сегодня, 9 февраля, рассказали в Госпогранслужбе.

Сообщается, что в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны неподконтрольной Украине территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2−3 минуты, начиная с 22:00 8 февраля до 4:00 9 февраля.

«Из-за особенностей рельефа местности и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось», — объяснили в ГПСУ.

В ГПСУ рассказали, что пограничники наблюдали и раньше подобные случаи. Так, в течение 2016−2018 годов пять бойцов Краматорского пограничного отряда получили поражения органов зрения. Они вели наблюдения за позициями противника при помощи оптических приборов.

Информация о возможном применении запрещенного оружия пророссийскими наемниками доведена до сведения международных и правозащитных организаций.