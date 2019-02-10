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Полет в космос: сеть удивил странный опрос в ЛНР
10.02.2019 10:23
В сети опубликовали фото телеопроса про полет в космос в так называемой ЛНР.
Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter, передает apostrophe.ua.
Оккупанты в эфире на канале "Луганск 24" создали опрос под названием: "Как Вы считаете, гражданин ЛНР полетит в космос?". Также предоставили и три варианта ответов: "Да, обязательно полетит" - его выбрали 41 респондент; "Сначала надо восстановить наши предприятия, которые работали на космическую отрасль" - ответили так 141 человек; "Мы - часть великой космической державы" - с этим согласились 75 людей.
Опрос проходил в виде звонков в студию с озвучиванием своего варианта. Всего свои ответы дали 257 человек.
Теги: Донбасс, космос, опрос, фото, ЛНР, соцсети
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