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Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
10.02.2019 17:02
На Донбассе 7 февраля украинскими военными был ликвидирован террорист гибридной армии РФ по кличке Смерч.
О потере в рядах "Л/ДНР" в Сети сообщили пособники Смерча, передает "Диалог.UA".
28-летний террорист "ЛНР" Дмитрий Куткин из оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) был ликвидирован в минувший четверг, 7 февраля. Близкие уверяют, что он был убит ВСУ, находясь на передовой. "Воевал с самого начала "русской весны", - сообщили сепаратисты, уточнив, что орудовал Смерч в 6-м полку им. Платова террористической "ЛНР". Боевик обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца".
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, наемник, террорист, ЛНР, ВСУ, РФ
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