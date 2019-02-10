Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова

10.02.2019 17:02

На Донбассе 7 февраля украинскими военными был ликвидирован террорист гибридной армии РФ по кличке Смерч.

О потере в рядах "Л/ДНР" в Сети сообщили пособники Смерча, передает "Диалог.UA".

28-летний террорист "ЛНР" Дмитрий Куткин из оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) был ликвидирован в минувший четверг, 7 февраля. Близкие уверяют, что он был убит ВСУ, находясь на передовой. "Воевал с самого начала "русской весны", - сообщили сепаратисты, уточнив, что орудовал Смерч в 6-м полку им. Платова террористической "ЛНР". Боевик обнаружился в "черном списке" украинского "Миротворца".