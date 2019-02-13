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Архив - Луганская область

Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска

13.02.2019 16:03
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Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска

Боевики «ЛНР» в течение трех месяцев удерживают своего «старшего сержанта 7-й бригады» Првуловича Уроша.

Об этом сообщила его супруга Елена Бондаренко на своей странице в соцсети «Вконтакте», передают novosti.dn.ua.

Урош приехал на Донбасс из Сербии в 2014 году и принимал активное участие в боях на стороне боевиков, в частности, в оккупации Дебальцево, рассказал она.

По словам женщины, связь с мужем пропала 3 месяца назад после того, как его вызвали в комендатуру Луганска. Там, в свою очередь, отрицают, что видели Уроша.

«В роте сказали что отвезли его на беседу в комендатуру Луганска. Беседа явно затянулась. Я была в штабе, в комендатуре, где с ним якобы беседуют — ответ один "такого нет и не было"», — написала Бондаренко.

Она отметила, что «МГБ» и «МВД» отказывались способствовать в поисках Уроша, а командиры его бригады «предпочитают о произошедшем молчать».

Как заявила Бондаренко, она знает о том, где удерживают ее мужа, но не располагает информацией о состоянии его здоровья.



Теги: Донбасс, Луганск, МВД, ЛНР, боевики, соцсети, МГБ, без вести пропавшие
 
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