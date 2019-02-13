- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска16:03
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
- На Донбассе был убит генерал РФ: появились разоблачающие кадры присутствия "ихтамнетов" на оккупированных территориях14:21
- В ОРДЛО зафиксирован российский комплекс радиоразведки «Торн»12:39
На Донбассе боевики "ЛНР" напуганы последними разгромами со стороны ВСУ: сепаратисты "лепят" грандиозные фейки ВИДЕО
Пожалуй, боевиков из террористической организации "Луганская Народная Республика" настолько постигли панические настроения из-за последних масштабных потерь и разгромов, которые им устроили бойцы Вооруженных сил Украины, что они уже начинают выдумывать просто невероятные "сказки", чтобы хоть как то поднять моральный дух своих недовоинов.
Боевик Андрей Марочко, который является представителем так называемой "Народной милиции ЛНР", умудрился выдать грандиозный фейк, найдя абсурдное объяснение недавнему испепелению бойцами ВСУ техники боевиков на Донбассе при помощи БПЛА, передает "Диалог.UA". Марочко нелепо уверяет, что якобы именно военнослужащие украинской армии по мифической "ошибке" произвели минометный огонь по своим же позициям под Попасной, а "выдали" это за уничтожение техники террористов из "ЛНР". Он подчеркнул, что также личный состав Вооруженных сил Украины получил награды будто бы за то, что "умолчал" о подобном, выдуманном самими сепаратистами "инциденте".
Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, фейк
- Донбасский фронт: о "ползучем наступлении"
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены
- На эти кадры можно смотреть вечно - "Осы" мощнейшим ударом превратили в металлолом технику оккупанта
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Российские наемники несут потери: мощная "ответка" ВСУ организовала пополнение "бригады 200-х" агрессора
- В "ЛНР" истерика и дезертирство из-за мифического наступления ВСУ, - Тымчук
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Пенсии, соцвыплаты, проверки ВПЛ: Что украинцы думают о гуманитарных мерах для Донбасса17:26
- «Нет денег и специалистов»: в «ДНР» признали катастрофическую ситуацию с медперсоналом17:02
- Два снайпера ВСУ уничтожили 12 россиян в ООС. ВИДЕО16:43
- Пенсионный фонд сэкномит в 2019 году на пенсионерах, ВПЛ и жителях ОРДЛО16:22
- Боевик «ЛНР» пропал три месяца назад после беседы в комендатуре Луганска16:03
- ОБСЕ призывает открыть больше КПВВ в Луганской области22:10
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- Политолог: Блокады Донбасса нет, но и реинтеграции – тоже20:38
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города20:02
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Сотни потребителей остались без электричества из-за боевых действий на Луганщине18:41
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- Как в Украине битый небитого везет: Кабмин решил проблему с долгами за коммуналку17:45
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- Как использование смартфона может отразится на сне, зрении и коже?19:09
- Блогер: как в свое время жители Донбасса извинялись за Януковича, так я хочу попросить прощение за Садового и «Самопомич»18:10
- "ШоРеально": видеоблогер из Донбасса рассказал о борьбе с фейками и мифами. ВИДЕО09:22
- Назван необычный симптом гипертонии22:00
- Какие сны видят люди в разном возрасте18:45
- О влиянии кофе на зрение рассказали медики15:42
- Медсестра из Донецка: Выбора нет, врачи просто выполняют свою работу10:59
- В мрачном пророчестве о конце света назван народ, который устроит Армагеддон: "Объединится и пойдет войной"09:23
- Приметы на 12 февраля: что категорически нельзя делать в Васильев день07:47
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- ВСУ разделались с броневиком "Л/ДНР" - всплыли кадры, как российский БМП разлетается на части. ВИДЕО
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- Смерч ликвидирован: ВСУ "задвухсотили" опасного наемника РФ из полка Платова
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- В России в ДТП погиб член НВФ «ЛДНР»
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка