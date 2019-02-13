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Архив - Луганская область

На Донбассе был убит генерал РФ: появились разоблачающие кадры присутствия "ихтамнетов" на оккупированных территориях

13.02.2019 14:21
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На Донбассе был убит генерал РФ: появились разоблачающие кадры присутствия "ихтамнетов" на оккупированных территориях

У оккупантов из "ЛНР" возник конфликт, в ходе которого был ликвидирован российский генерал. Его имя неизвестно, однако боец ВСУ сообщил, что боевики, скорее всего, повесят вину на украинскую армию. В "ЛНР" боевики устроили очередные разборки между собой. В ходе одной из них был ликвидирован российский генерал, передает издание "Диалог.UA".

"Между оккупантами произошел конфликт. Из-за него и был убит генерал российской армии. Безусловно, вину свою они не собираются признавать. Легче всего им будет переложить вину на армию Украины", - рассказал военнослужащий ВСУ Максим. К сожалению, никто точно не знает имени ликвидированного генерала. Возможно, что информация об этом появится позже со стороны российских или сепаратистских СМИ. Также боец рассказал о том, что боевики всячески пытаются устраивать провокации армии Украины. Им это нужно, по словам Максима, чтобы воины армии Украины использовали запрещенное "Минском" оружие. Однако воины ВСУ не ведутся на провокации, так как знают то, чего ожидают оккупанты.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, генерал, ЛНР, погиб
 
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